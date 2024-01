Ci fu anche un momento particolarmente toccante nel corso dell’intervista che Sandra Milo, morta a Roma il 29 gennaio all’età di 90 anni, rilasciò a La Confessione di Peter Gomez e che andò in onda il 4 maggio 2018 sul Nove. “Sua figlia Azzurra è nata morta, ma a un certo punto una suora, prima che la bambina venisse portata via, la abbraccia e Azzurra ritorna in vita. Ed è talmente straordinaria questa storia, per cui questa suor Costantina è stata dichiarata Beata dal Vaticano. È un miracolo, cosa è successo?” chiese il direttore del Fattoquotidiano.it all’attrice. “Sì, un miracolo” rispose Milo con la voce rotta dall’emozione. “Io urlavo, non volevo essere toccata. E lei l’ha presa, ormai era già avvolta in una copertina, lei ha preso quel fagottino, l’ha stretto al petto, è andata giù nella nursery a pregare. Improvvisamente la bambina ha avuto un singulto e così l’hanno portata al reparto immaturi dell’ospedale. Pesava pochissimo, 700 grammi“. La bambina poi si riprese senza conseguenze.