La famiglia di Denise Pipitone non intende arrendersi. A vent’anni dalla scomparsa della bambina a Mazara del Vallo, i parenti sono ancora alla ricerca della verità. Quella di Denise è una storia dalle ‘molte ombre’. Si sono susseguiti potenziali testimoni, segnalazioni, ipotesi, ma non si è ancora arrivati alla conclusione tanto attesa e sperata. Ospite a Verissimo la madre di Denise, Piera Maggio, ha ribadito l’assoluta convinzione di essere di fronte ad un rapimento. “Abbiamo sempre detto che fino a prova contraria è rapimento e Denise va cercata. Se ci dimostrano il contrario ci fermeremo, ma fino ad allora va cercata e lo stiamo facendo da venti anni”, ha detto.

“Questa vita ti logora. Io spesso sono altalenante con il mio umore. Diversamente da quanto si può pensare, io non mi abituerò mai a parlare della mia vita e del mio dolore come se nulla fosse. Dentro ho una sorta di non metabolizzazione di ciò che è successo perché io sono rimasta a quella bambina quando aveva 4 anni – ha continuato -. Finché non sappiamo la verità dei fatti, noi non potremo mai rassegnarci e spero di trovare un buon magistrato che prenda l’intero fascicolo e riesca a tirare fuori determinate cose che sono sfuggite a chi vi lavorava in passato o che non sono state approfondite”.

Anche recentemente sono giunte alla famiglia decine di segnalazioni: “Ci sono periodicamente, non hanno mai smesso ma noi cerchiamo di individuare quelle più attendibili. Ad esempio c’è una segnalazione che mi è rimasta ancora oggi nella mente ma sulla quale ancora non ho avuto risposta“, ha proseguito la madre della piccola Denise. E ancora: “Non sono cose nuove e sono state già passate in Procura ma io ancora non ho avuto risposta. In particolar modo una bambina che ha molte similitudini con Denise. È una segnalazione che io voglio approfondire e vedremo con l’avvocato se riusciremo a fare le verifiche in maniera privata altrimenti renderò tutto pubblico per avere un aiuto e metterci un punto”.

Infine, Piera Maggio, ha espresso un ulteriore commento sulla triste vicenda che ha coinvolto un gruppo di liceali catanesi: “Quando ho visto quel video mi sono sentita davvero amareggiata. Un video fatto all’interno di un liceo è una cosa deplorevole. Queste ragazze nel video parlavano di Denise. Ma perché per i like si devono raggiungere questi livelli? Io non ho ricevuto scuse e non so più nulla di quella vicenda. Hanno toccato un dolore che non è accettabile ed è vergognoso“, ha concluso.