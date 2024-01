Per la prima volta dopo 102 anni i cioccolatini Baci Perugina non avranno più all’interno gli iconici bigliettini con aforismi e messaggi d’amore. Al loro posto ci saranno i disegni dell’illustratore Antonio Colomboni. La novità arriva con la nuova linea speciale per San Valentino: “Ho cercato di creare delle box che potessero catturare e trasportare all’interno del magico mondo dell’amore – ha spiegato l’artista sul suo profilo Instagram -. Ogni disegno riprende in maniera stilizzata gli elementi chiave dei sentimenti, emozioni e dei Baci: le stelle che richiamano alla memoria l’immagine storica del suo incarto, la bocca che dà il senso del bacio e del gusto, i fiori e le lettere romantiche che spesso accompagnano i cioccolatini e, infine, gli occhi innamorati che rimandano alle relazioni umane ma anche ad un concetto più ampio di felicità interiore e amore universale”, spiega in un post il disegnatore illustrando il suo progetto. Non preoccupatevi: passata la festa degli innamorati, i bigliettini con le frasi d’amore torneranno come di consueto nell’incarto dei cioccolatini.

