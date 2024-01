Dopo che ‘Gimmi’ Cangiano ha confessato a “Striscia la Notizia” della fine della storia con Valeria Marini, sono emersi dettagli che potrebbero condurre ai motivi della rottura tra i due. “Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata, ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità”, ha dichiarato l’attrice all’AdnKronos.

Secondo quanto riportato da Dagospia, tra il deputato di Fdi e la Marini, ci sarebbe stata la presenza di una presunta amante di Cangiano, che avrebbe spinto la showgirl alla separazione, dopo appena qualche mese di relazione ufficiale. La ragazza in questione sarebbe l’ex miss Italia, Denny Mendez: “Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala”, ha detto. E ancora: “A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini”, ha concluso la soubrette, facendo sempre riferimento alla Mendez. A smentire una frequentazione tra i due è intervenuto lo stesso Cangiano: “Siamo solo amici ma non c’è alcuna relazione sentimentale”, ha chiarito il politico.