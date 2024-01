“La premier Giorgia Meloni ha compiuto 47 anni lo scorso 15 gennaio e ha festeggiato a casa della sorella Arianna. A sorpresa, è arrivato un ospite speciale, l’ex compagno Andrea Giambruno e papà di sua figlia Ginevra”, afferma il settimanale “Diva e Donna” che pubblica le immagini della leader di Fratelli d’Italia con dei fiori tra le mani e immortala l’uscita dell’ex First Gentleman dalla stessa abitazione.

È passato molto tempo dal famoso annuncio, una rottura comunicata via social dopo i famosi fuorionda di “Striscia la notizia“: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, aveva scritto Meloni lo scorso 20 ottobre: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.

“Siamo sicuri che sia finita tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno? Archiviare dieci anni d’amore, durante i quali hanno avuto anche una figlia, Ginevra, potrebbe non essere così immediato”, rilancia il settimanale “Oggi“: “C’è chi sostiene che, nonostante la separazione dello scorso ottobre, la premier e il giornalista continuino a essere molto legati anche oggi. Addirittura, che trovino il modo di incontrarsi più o meno regolarmente dalle parti della periferia monzese, dove Giambruno ha casa, lontani dall’attenzione generale”, si legge in un articolo firmato da Alberto Dandolo.

Il settimanale diretto da Carlo Verdelli non esclude un ritorno di fiamma: “Persone vicine alla coppia non escludono che, magari nei prossimi mesi, possa esserci una ricomposizione ufficiale”. I rapporti tra i due ex si erano già intensificati nelle scorse settimane, il giornalista Mediaset era stato avvistato a Palazzo Chigi e si era presentato a sorpresa ad Atreju alla festa di Fratelli d’Italia. Insieme, seppur seduti a qualche metro di distanza, avevano assistito alla recita di Natale della figlia Ginevra e, secondo Repubblica, la Premier aveva trascorso il Natale a Milano a casa dei genitori dell’ex compagno. Rapporti distesi per il loro ruolo di genitori o riavvicinamento in corso per un ritorno di fiamma?