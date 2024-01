Ospite al podcast “Rumis“, condotto dalla sorella Zaira, Wanda Nara ha fatto delle bollenti rivelazioni sulla sua prima volta avuta col marito Mauro Icardi. “Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più”, ha dichiarato. La storia tra i due è stata sempre contornata da gossip. Quando ufficialmente fidanzati, il calciatore del Galatasaray è stato fortemente attaccato da Maxi Lopez, ex coniuge della showgirl argentina. I due erano migliori amici ma, dopo il fidanzamento tra Icardi e Nara, i rapporti si sono irreversibilmente incrinati.

“Io e Mauro eravamo amici – ha continuato la vincitrice di Ballando con le Stelle -. Non credo di averla mai raccontata questa. Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico”, ha detto. Dopo la ‘notte di passione’, Wanda ha raccontato di aver provato parecchio male: “Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore“. E ancora: “Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo tra noi non sarebbe successo”, ha concluso la modella.