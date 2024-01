Dopo il pandoro anche il pigiama. Nelle scorse ore online è accaduta una vicenda che ha dell’incredibile. Una signora di Fano ha pubblicato un annuncio online su un popolare gruppo social di compravendita oggetti del suo luogo di residenza. In vendita, a prezzo stracciato, c’era nientemeno che un pigiama griffato Chiara Ferragni. Ma la reazione degli utenti è stata impressionante. Si va dal “Fai ancora in tempo a dargli fuoco” al “70 euro? Me ne compro 7 normali”, fino all’esistenziale e rassegnata: “Quindi esistono davvero le persone che comprano cose di Chiara Ferragni?”. La signora si è quindi ritrovata al centro di un fuoco di fila tanto da ritirare il prodotto evocando il solito “mondo pieno di odio” e ricordando che il pigiama l’ha piazzato altrove.