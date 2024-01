Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che fa, su canale Nove, ha risposto a diverse domande e curiosità a partire da quella su eventuali dimissioni: “Non è né un pensiero, né una preoccupazione e neppure un desiderio, è una possibilità, aperta a tutti i Papi – ha risposto Bergoglio -. Ma per il momento non è al centro dei miei pensieri, delle mie inquietudini, dei miei sentimenti. Per il tempo in cui mi sento di avere ancora la capacità di servire, vado avanti. Quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci”.

Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it