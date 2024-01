Gualtieri… è in viaggio d’affari. Il sindaco di Roma è stato avvistato sul red carpet dei Golden Globe. Immortalato in un breve video postato su Instagram da un giornalista di Variety, il sindaco capitolino appare per qualche istante, e casualmente, sul red carpet della cerimonia spalla a spalla a Dua Lipa, e non come erroneamente scritto da qualche testata italiana “assieme a Taylor Swift e Cillian Murphy” (click!).

La soluzione alla presenza aliena del major tra le star ce la fornisce Concita De Gregorio su The Hollywood Reporter Roma. Gualtieri si trovava tutto bello in ghingheri in compagnia dell’editore di THR Roma, Gian Marco Sandri, ospiti di Penske Media Corporation: sia casa madre a livello editoriale per The Hollywood Reporter sia organizzatrice proprio della cerimonia dei Globe. Sandri e Gualtieri si sono dati ai selfie più sfrenati principalmente dopo la cerimonia dei premi. Il sindaco di Roma riappare in scatti a figura intera con Ted Lasso, Meryl Streep, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, in quello che sembra il momento della “sparecchiata” post cerimonia, tra i classici tavolini finto informali dei Globe.

A quanto pare Gualtieri era a Los Angeles per incontrare i vertici di Penske Media per futuri accordi commerciali di eventi cinematografici e musicali nella Capitale. Chissà il povero ex sindaco Veltroni quanto ci sarà rimasto male: lui il sindaco cinefilo, l’inventore della Festa di Roma con DiCaprio nelle periferie, avrebbe gradito assai il torpedone per la California cine vip. Mai dire mai.