Il Pandoro-Gate coinvolge anche le sorelle di Chiara Ferragni. Ci spieghiamo: da ieri serpeggia un’indiscrezione secondo cui la sorella dell’influencer, Francesca Ferragni (34 anni), avrebbe perso il lavoro, proprio come conseguenza del caso che vede protagonisti Balocco e Chiara Ferragni. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia a RTL 102.5. Le parole di Parpiglia sono riportate chiaramente in un video pubblicato proprio dall’emittente radiofonica su Twitter (o X) ieri 11 gennaio. “Lo dico in anteprima”, ha esordito Parpiglia, che poi ha spiegato: “Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista. Ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio a Corso Buenos Aires (Milano, ndr) e succede che il titolare, considerando che già c’erano degli screzi prima, con il caos legato al Pandoro Gate che si è riversato inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni..”.

Dunque, cos’è accaduto? “È stata sospesa un mese, è alle Maldive eh, quindi non sta malissimo. Però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”. “Ma perché? Questo è terribile. Si tratta del datore di lavoro o dei clienti?”, chiede la conduttrice radiofonica. Quindi Parpiglia conclude: “Entrambi. C’erano state quasi delle lamentele, del tipo: ‘Non voglio'”. Una notizia inaspettata, ribadita anche sulle Instagram stories di RTL 102.5. Ma sarà davvero così? Secondo la diretta interessata no.

????️ Il pandoro-gate ha colpito anche Francesca Ferragni, sorella di Chiara. @Parpiglia ci spiega in che modo ???? SEGUI LA DIRETTA▶️ https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/c6UwisLqzz — RTL 102.5 (@rtl1025) January 11, 2024

Dopo un primo silenzio, Francesca Ferragni ha deciso di replicare: “A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente“. Poche parole ma molto chiare. Al momento non risulta un’ulteriore replica da parte di Gabriele Parpiglia. Intanto Chiara Ferragni ha ripreso l’attività social quasi come se nulla fosse accaduto. Nelle ultime 24 ore ha pubblicato alcuni video con i teneri figli – Leone e Vittoria – mentre giocano, disegnano, si divertono ad indossare i panni dei Pokémon.

Infine, nella mattinata di oggi, un selfie: capelli poco sopra le spalle e mossi. Trucco leggero, lo sguardo sembra malinconico. Nessun post, invece, è stato pubblicato dopo il famoso 18 dicembre 2023, quando Ferragni aveva rotto il silenzio sul Pandoro Gate, parlando di un “errore di comunicazione”. Da quel momento sono accaduti una serie di fatti che hanno reso la vicenda più seria di quanto qualcuno potesse immaginare. La giustizia farà il proprio corso e chiarirà tutti i punti ancora non chiari.