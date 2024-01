Sotto la scrivania si sono nascoste due bellissime sorprese. Ribattezzata da Enrico Mentana come “La buca dei suggeritori”, in compagnia del conduttore erano presenti in studio i suoi due cagnolini, Nina e Bice. Non è la prima che gli ‘amici a quattro’ zampe, appartenenti al giornalista ed a Francesca Fagnani, sono stati portati in redazione per stare accanto a Mentana durante la conduzione del Tg La7. Il video, pubblicato sul profilo Instagram dell’autore, ha ricevuto moltissimi apprezzamenti tra i followers.