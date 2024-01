Il mito di rinascita che nelle ultime settimane si era creato attorno a Matthew Perry sembra crollare ogni giorno di più. L’attore protagonista di Friends è morto lo scorso 29 ottobre annegato nella sua jacuzzi per cause che saranno i risultati dell’autopsia ad accertare ma che sembrano comunque essere legate agli “effetti acuti della ketamina”, droga di cui era dipendente. Nel 2022, aveva promosso un libro intitolato Lovers and the Big Terrible Thing, in cui raccontava com’era riuscito, attraverso un lungo e complicato percorso riabilitativo, a superare il ‘demone’ della tossicodipendenza ma, giorno dopo giorno, emergono particolari sempre più contrastanti a riguardo.

Le ultime rivelazioni arrivano dal Daily Mail, dove la giornalista Alison Boshoff ha raccontato il ‘Perry-personaggio’. Una persona che, secondo quanto raccolto, avrebbe poco o nulla a che vedere con il felice e sorridente attore tanto decantato dagli amici e colleghi di Friends. Lo statunitense viene dipinto come “un mostro“, con un carattere molto difficile che spesso non era in grado di contenere le emozioni negative. Non solo: stando al Daily, Matthew era violento con le donne. In un’occasione avrebbe bruscamente spinto contro “un letto” la sua storica agente Morgan Moses; un’altra volta sembra abbia lanciato un “tavolino contro la sua ex fidanzata Molly Hurwitz”, dopo che lei gli aveva comunicato l’intenzione di lasciarlo, a seguito delle scoperte dei molteplici tradimenti da parte dell’attore.

Oltre all’infedeltà ed ai preoccupanti scatti di rabbia, fin da quando recitava per Friends, Perry ha sempre avuto un grosso problema con le droghe: “Beveva, fumava e prendeva qualsiasi altra cosa“, incalza Boshoff, secondo cui lui assumeva 55 Vicodin al giorno nel 1998. “Immaginate il caos che ha causato – ha continuato Alison -, le riprese tardive, la totale mancanza di rispetto nei confronti del cast e della troupe. Non sarebbe stato difficile cancellare Perry da Friends per un po’. Non sarebbe stato difficile dirgli di prendersi un anno, andare in riabilitazione e rimettersi in sesto, soprattutto in un’era pre-TMZ, in cui lo scandalo era più facilmente contenuto. Ma Friends stava facendo guadagnare troppi soldi a troppe persone”. Perry, infine, avrebbe “ricoperto di soldi” una sua ex (giovane) ragazza pur di convincerla a non intraprendere una battaglia legale per abusi psicologici, che l’avrebbe resa dipendente dagli oppioidi.