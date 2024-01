Torna l’appuntamento con le sfide di MasterChef Italia, tra giudici scatenati nell’organizzare prove sempre sorprendenti e strategie ormai palesi tra i cuochi amatoriali. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda su Sky Uno/+1 e on demand, seguita da 797mila spettatori medi con il 3,4% di share, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno prima creato una Mystery Box con cucinata di coppia all’insegna della sintonia e della fiducia reciproca, quindi un Invention Test alla ricerca degli ingredienti più strategici contenuti in uno specialissimo e mitico “pacco da giù”. Ad avere la peggio è stata Beatrice. In seguito la prova in esterna ha interessato le Scuole Centrali Antincendi di Roma, dove vengono addestrati i Vigili del Fuoco che operano in Italia, con un Pressure Test dedicato ai funghi. Anna, farmacista di San Marco Argentano (Cosenza) di 62 anni, ha dovuto abbandonare il cooking show.

Durante le puntate non sono mancati momenti esilaranti, come quello in esterna tra lo chef, Antonino Cannavacciuolo, e il concorrente laureato in Medicina, Niccolò. A scatenare il siparietto tra i due un semplice (almeno per lo chef) conto per calcolare quanta farcia servisse per i fiori di zucca. Il calcolo risulta difficile a tutti i cuochi amatoriali, compreso il neo-laureato. La morale dello chef Cannavacciuolo è semplice: “Essere un grande chef significa essere anche un grande… matematico”.

Gli episodi di Masterchef sono in onda il giovedì su Sky Uno e in streaming su Now e sempre disponibili on demand.