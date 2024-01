La famiglia di “Forum” piange la scomparsa del giudice Francesco Riccio. È proprio il profilo social del programma Mediaset a dare il triste annuncio. Riccio ha fatto parte della trasmissione condotta da Barbara Palombelli tra il 2008 e il 2012. Queste le parole con cui è stato ricordato da chi ha lavorato con lui: “Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità”.

L’ULTIMO SALUTO DEI TELESPETTATORI – A rendergli omaggio anche diversi telespettatori che da anni seguono il programma e hanno dimostrato di ricordarsi ancora di lui sebbene non facesse più parte della trasmissione da molto tempo. “Come si fa a non ricordarlo” ha scritto qualcuno, “Bravissimo giudice” è stato il pensiero di qualcun altro. E ancora: “Me lo ricordo il Dr Riccio, per la mia tesi avevo raccolto alcune sue sentenze (non da Forum), grande professionista”, “Entrate nelle nostre case ogni giorno e diventate parte della famiglia. Mi unisco alla famiglia reale per le più sincere condoglianze”, “Mi dispiace, bravissimo giudice, come pochi… condoglianze alla famiglia”.

I GIUDICI DI FORUM – Non solo Francesco Riccio: a “Forum” nel ruolo di giudice si sono avvicendati altri professionisti come Santi Licheri, Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato, Luigi Di Majo, Giovanni Flauti, Nino Marazzita, Maria Giovanna Ruo. E ancora Francesco Foti, Gianfranco D’Aietti, Simona Napolitani, Melita Cavallo e Bartolo Antoniolli.