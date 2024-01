Potrà Amadeus sottrarsi al volere delle stelle? A quanto pare per lui potrebbe esserci un sesto Festival di Sanremo all’orizzonte. Lo ha fatto intendere Paolo Fox, ospite della puntata speciale di Affari tuoi dedicata alla Lotteria Italia andata in onda su Rai1 il 6 gennaio, e la reazione del conduttore è stata esilarante.

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX PER AMADEUS – Come noto la prossima edizione di Sanremo in programma dal 6 al 10 febbraio sarà ufficiosamente l’ultima condotta da Amadeus, sebbene non sia un mistero che la Rai vorrebbe prolungare il suo impegno alla guida della kermesse. Proprio a questo ha fatto riferimento Paolo Fox. Nel dare le dritte per il 2024 al segno della Vergine, cui appartiene il presentatore, ha infatti spiegato: “Voi della Vergine siete quelli del prima il dovere poi il piacere […] Cosa dice questo 2024 in arrivo? Avete delle grandi occasioni tra gennaio e maggio per mettere in ordine tutto quello che vi interessa, ma anche spazzare via Saturno opposto e tutto quello che non vi piace […] Potreste rivedere un contratto, strappare un accordo e iniziarne un altro […] Se già avete l’amore potete anche pensare a un figlio”. A questo punto Amadeus piuttosto stupito ha commentato: “C’ho na certa, Paolo”, e l’astrologo ha rincarato la dose: “Le vie del Signore sono infinite, quindi vedremo se ci sarà il sesto”, facendo chiaramente riferimento a un eventuale nuovo mandato per il Festival. Colta la frecciatina, il padrone di casa si è affrettato a intervenire: “Noooo, ma non parliamo di Sanremo!”.

IL CORTEGGIAMENTO DELLA RAI – L’argomento è stato toccato anche in una recente intervista concessa da Amadeus a Repubblica. Tornando sul corteggiamento della Rai per un sesto Sanremo il diretto interessato ha replicato: “Portiamo a casa il quinto. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema. Il sesto sarebbe un record: un motivo per cui non voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più, di seguito, rispetto a Pippo e a Mike”.