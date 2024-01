Giovedì 4 gennaio è tornato su Sky Uno/+1 e on demand l’appuntamento settimanale con MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Per la terza puntata gli aspiranti chef si sono sfidati prima con una Golden Mystery Box monocromatica, poi con un Invention test incentrato sul baccalà e infine con uno skill test per il quale i tre giudici sono stati affiancati dallo chef brasiliano Alex Atala, due stelle Michelin al D.O.M. di San Paolo.

Durante gli episodi, seguiti da 862mila spettatori medi e il 4.24% di share, con 1.237.541 contatti e un 70% di permanenza, non sono mancati consueti momenti divertenti. Come quello che ha coinvolto la concorrente Anna, farmacista 62enne della provincia di Cosenza.

Senza nascondere il suo “amore” per Giorgio Locatelli, l’aspirante chef si è lasciata andare a diversi complimenti, ascoltandolo sognante e con gli occhi a cuoricino mentre parlava di baccalà.

