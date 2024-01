Nel giorno del nono anniversario dalla scomparsa del cantautore Pino Daniele, avvenuta il 4 gennaio 2015, la figlia Sara ha voluto dedicare al papà un toccante messaggio che ha commosso il web. “Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me“, ha scritto la 27enne nella didascalia di un post in cui viene fotografo il genitore mentre guarda fuori dal finestrino della macchina.

Sara Daniele ha sempre dichiarato di essere molto legata alla figura del padre e non perde occasione per ricordarne la memoria. Nei commenti in moltissimi fan hanno voluto dedicare un pensiero all’artista: “Di fronte alla mancanza di un padre siamo tutti bambini sempre e per sempre” ha scritto un utente. “I più grandi sono umili e tuo padre è ancora qua. Un grande abbraccio”, ha detto un altro.