La vacanza da sogno si è presto trasformata in un incubo. Due coppie di fidanzati erano partite cariche di entusiasmo per trascorrere le festività di fine anno 2023 alle Maldive. Una meta conosciuta per il caldo, il mare cristallino, ma anche per i monsoni invernali. Una volta atterrati, ai giovani si è infatti presentato uno scenario da loro non preventivato. Al posto del sole tropicale, il quartetto ha dovuto convivere con delle fortissime raffiche di vento, accompagnate da una battente pioggia.

Il tutto è stato documentato dalla creator @ginevraferro che, nel video postato sul proprio profilo TikTok, ha ironizzato sul complicato soggiorno trascorso sull’isola. Il contenuto è subito diventato virale. Sono stati moltissimi i commenti di utenti dispiaciuti per l’epilogo della vacanza, anche se alcuni hanno definito come ‘sconsigliabili’ le Maldive come meta invernale.