Quando si tratta di Wanda Nara la situazione è destinata a diventare bollente. Sempre. Anche davanti ai fornelli della cucina. Pare infatti che la showgirl, attualmente impegnata nella conduzione dell’edizione argentina di MasterChef, non stia facendo proprio nulla per nascondere l’attrazione nei confronti di uno dei concorrenti, al punto che sarebbe dovuta intervenire la produzione per metterle un freno.

IL RETROSCENA SU WANDA NARA – A raccontarlo è Angel de Brito, conduttore del talk show LAM, che fatto sapere come Wanda Nara si sarebbe lasciata andare ad ammiccamenti sexy e battutine nei confronti del giovane cuoco Juan Francisco Moro: “La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’ perché era tutto troppo evidente”, ha spiegato de Brito.

IL FLIRT CON IL CONCORRENTE DI “MASTERCHEF” – A rendere ancora più alta la temperatura in cucina è il fatto che il concorrente ricambierebbe le attenzioni di Wanda. Anche Juan Francisco infatti non perde occasione per pungolarla con battute che profumano proprio di flirt: “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui… Non è affatto una scena di gelosia” avrebbe affermato il sexy cuoco. Nel frattempo sui social Wanda Nara posta uno dei suoi soliti scatti da femme fatale accompagnato dalla didascalia: “Ottengo sempre tutto ciò che voglio”: è plausibile leggerla come una risposta alla produzione di MasterChef che l’ha invitata a darsi una regolata?

PRONTA PER UN NUOVO AMORE? – L’unica cosa certa è che mettere ordine nella vita sentimentale di Wanda Nara è più complicato che sistemare una cucina (per restare in tema) dopo aver preparato da mangiare per un esercito. Basti pensare al tira e molla con Mauro Icardi che per mesi ha tenuto banco sui media internazionali. Con il calciatore è impossibile capire se sia davvero finita: sembrerebbe di no stando agli scatti hot dello scorso marzo, eppure non è da escludere che la showgirl, a cui è stato attribuito pure un flirt con il rapper L-Gate, voglia farsi prendere per la gola da un nuovo spasimante. Attrazione reale o solo un modo per far ingelosire Icardi?