Venerdì 29 dicembre, Valentina Ferragni, la sorella minore della più nota Chiara, ha spento 31 candeline. L’influencer, seguita da 4.6 milioni di follower su Instagram, ha reso partecipi i fan dei festeggiamenti. Numerose, infatti, le stories pubblicate sui social: prima con un pranzo fuori, poi con i tanti e affettuosi auguri delle amiche e con il “suo” Matteo, immortalato con un mazzo di fiori in mano. Infine anche insieme agli amici, alla sorella Francesca e al cognato (di Chiara Ferragni e Fedez non c’è traccia). A catturare l’attenzione è stata la torta, color rosa Barbie, con la scritta: “31 ma ancora rimorchio i 2000”, si legge in riferimento alla differenza d’età con il fidanzato. “La mia torta di compleanno è differente”, ha scritto lei a corredo di una serie di scatti mentre tiene il dolce in mano.

Una trovata simpatica secondo qualcuno (“Vale insegnaci la vita”), noiosa, invece, per molti altri. Basta fare un giro tra i commenti lasciati sotto al post per rendersene conto: “Nel caso non si fosse ancora capito”, ha scritto una follower ironicamente. Oppure altri commenti simili: “Te la stai un po’ portando con questa storia”, “Valentina i 2000 hanno quasi 24 anni, non 13.. questa battuta faceva ridere fino al 2015”. A quest’ultimo commento Ferragni ha deciso di replicare: “Ma veramente se tutti mi hanno criticato, fatto articoli denigratori e insultato perché il mio fidanzato è del 2001”. Quindi ha assicurato: “Io non ho mai visto l’età come un problema ma per tutti lo è”.

Su Twitter (o X, chiamatelo come desiderate) non va molto meglio. “Abbiamo capito, basta”, scrive tutto in maiuscolo un utente. Quindi altri commenti: “Non frega un ca**o più a nessuno, trova qualcos’altro su cui plasmare la tua personalità“. C’è chi ci va duro: “Come se fosse un’impresa rimorchiare un adolescente che ****** anche nella marmitta di un ford focus”. Un commento che non fa ridere. “Amore mio”, invece, quello lasciato sotto al post che Matteo le ha dedicato: “Tanti auguri a te.. 31 anni ti donano”. Infine, come anticipato, nulla si sa sulla presenza (o meno) di Chiara Ferragni alla festa di compleanno della sorella, ma dalle foto e dai video pubblicati pare che non ci fosse. Qualcuno, sotto al post in cui Valentina festeggiava con una piccola torta in casa, ha scritto: “Strano che questo compleanno non si sfoggi la serata a Saint Moritz. Ora tutti a casa per cercare di non ostentare“, in riferimento al caso mediatico di Chiara Ferragni e il pandoro. Valentina ha voluto rispondere: “Ho sempre fatto la cena di mezzanotte del 29 a casa, anche l’anno scorso se vedi stessa torta, stesso posto. Però pensala come vuoi”.