Ieri pomeriggio, venerdì 29 dicembre, nel salotto de La Vita in Diretta su Rai1 è accaduto l’imprevedibile. Durante l’ultima parte del programma, il conduttore Alberto Matano ha voluto accanto a sé numerosi amici al tavolo per dare l’appuntamento all’anno nuovo. I presenti (da Valeria Marini a Alessandra Mussolini, fino a Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Pamela Prati) sono stati sottoposti al ‘giudizio delle stelle’ con l’oroscopo del nuovo anno, segno per segno, svelato da Paolo Fox. L’astrologo ha però commesso una “gaffe” nei confronti di Pamela parlando di “amori misteriosi e a distanza” per le persone del suo stesso segno, il sagittario. “Pamela Prati è del segno del Sagittario? Questo sarà un anno di grande movimento. Ma prima di tutto bisogna ricordare che il Sagittario è un segno di movimento. Le storie più belle per chi è di questo segno sono quelle in cui non ci si frequenta dalla mattina alla sera, magari quelle in cui c’è un amore a distanza, oppure non ci sono gelosie. Quindi ricordatevi di questa cosa e valutate con molta attenzione i vostri amori. Perché certe volte sono lontani, altre un po’ misteriosi”, ha svelato Fox.

A quel punto Matano non ha potuto fare altro che prendere in mano la situazione: “Oddio Paolo un’altra volta? Qui lei ha già dato con l’amore a distanza! (il riferimento è al caso Mark Caltagirone, ndr). Ti prego no. L’amore deve essere reale. Però questa volta abbiamo anche le foto, non ha una storia a distanza, è un amore reale. C’è anche un anello di fidanzamento di Pamela, ma qui è davvero clamoroso. Ecco abbiamo anche uno scatto dove lui è di spalle“.

È a quel punto che l’amico delle stelle, Fox, ha ribadito il concetto: “Ecco, di spalle è meglio! Io in questo caso continuo a pensare che bisogna stare insieme, però anche concedersi i propri spazi. Comunque il Sagittario avrà una seconda parte dell’anno un po’ impegnativa. Lasciamo passare i mesi che con Pamela le sorprese non mancano mai”. La showgirl del Bagaglino non pare essersi ritrovata del tutto però nelle dichiarazioni dell’astrologo: “Secondo me tu hai detto tutte cose sbagliate del Sagittario! Con me le sorprese non mancano? Non parlo, non vedo e non sento soprattutto“. Anche perché di Caltagirone, diciamocelo, uno basta e avanza. No?