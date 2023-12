Oroscopo 2024 di Simon & The Stars, le previsioni segno per segno: “Il Leone fa ‘coming out’, il Toro cambia vita”

Saremo fortunati o sfortunati nel 2024? Ricambiati con passione o scaricati per un nuovo amore? Ci prenderemo delle belle rivincite dopo anni di fatiche oppure dovremo nasconderci persino dal giudizio degli astri per aver osato troppo e male? Simon & The Stars, l’astrologo blogger forse più seguito sui social, ci invita a salire a bordo di un disco volante alla scoperta delle sconfinate distese del sistema solare. E rivela a FqMagazine le anticipazioni del nuovo anno segno per segno. Con un breve richiamo ad altre stelle: i vip a cui ogni anno svela in diretta televisiva gioie e dolori dell’anno che verrà.

Per chi crede che dall’osservazione degli astri si possano ricavare informazioni utili per la nostra vita e che Carlo Verdone nel personaggio dell’astrologa (“Leone? Vendete subito la villa al mare. Sta per crollare!”) fosse un tantino esagerato nelle sue catastrofiche previsioni, ecco il libro che fa per voi.

Pubblicato da Rizzoli e scritto con Claudio Roe, l’“Oroscopo 2024 – Il giro dell’anno in 365 giorni (+1)” analizza l’andamento astrale giorno per giorno. Ma con 24 ore in più essendo il 2024 un anno bisestile. Una caratteristica, questa, considerata nefasta in alcune culture, propizia in altre.

Simon (nome d’arte di Simone Morandi) nasce come avvocato, produttore e agente cinematografico. Poi, per passione e curiosità, si avvicina all’astrologia, disciplina che approfondisce alla Faculty of Astrological Studies di Londra. Le sue anticipazioni per il 2024? In pochissime battute, Simon fa una galoppata veloce all’interno di ciascun quadro zodiacale per dare solo una suggestione della tendenza generale. Ma non prima di descrivere i movimenti dei pianeti nel cielo.

“Troveremo Giove, solidamente in Toro fino a maggio (e poi in Gemelli) e Mercurio, che ingranerà per tre volte la retromarcia”, spiega. E aggiunge: “Ma il vero protagonista sarà Plutone, pianeta delle grandi trasformazioni, che dopo la lunghissima permanenza in Capricorno passerà in Acquario, il segno del progresso e della libertà, per rimanerci nei prossimi vent’anni”. Che cosa rappresenta questo transito? “Potrebbe aprire una nuova era, così come avvenne con la Rivoluzione Francese e quella Copernicana, entrambe tenute a battesimo da Plutone in Acquario – risponde – un nuovo Rinascimento, ricco di cambiamenti epocali e straordinari passi avanti dell’umanità”. Passiamo all’oroscopo del nuovo anno segno per segno. Simon sceglie di affiancare un vip come testimonial.