Martha Stewart è una delle conduttrici più popolari del mondo. Icona della cucina ma anche del lifestyle, a 82 anni ha conquistato (la più anziana di sempre) la cover di Sport Illustrated. Ebbene, per mostrare che l’età è solo un numero – nel suo caso per davvero – la conduttrice ha postato su Instagram uno scatto dove si mostra in camicia da notte, bellissima. Inutile dire che la foto è diventata virale e ha fatto il giro dei tabloid. “Dopo un viaggio in aereo di otto ore da Westchester a Palm Beach – orribile tra l’altro – siamo andati a letto presto e ho indossato la mia bellissima camicia da notte“, il commento all’immagine. “Perché non ho lo stesso aspetto quando mi sveglio?”, “Sei bellissima”, solo due tra i tanti commenti. Non mancano le critiche sull’eccessivo uso di filtri social. Stewart mostra spesso e con orgoglio la sua forma fisica: ha definito “storico” il servizio realizzato per Sport Illustrated, realizzato a 82 anni.

