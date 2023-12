Laura Pausini è una super star internazionale. Talento, carisma e spontaneità anche quando si tratta di uscire dalla ‘liturgia’ del tour e scendere in platea per bacchettare bonariamente uno spettatore. Siamo al Nelson Mandela Forum di Firenze e l’occasione è una data live del World Tour 2023/2024. A un certo punto, Pausini scende dal palco e va verso uno dei presenti mentre al microfono spiega: “Mi avvicino un attimo a questo signore… È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere… Sono del Toro”. Un riferimento a un segno zodiacale che viene descritto come tenace e caparbio. Una volta accanto allo spettatore, la popstar continua: “Lei dei Gemelli? Ve l’ho detto, porca miseria, a me i Gemelli mi prendono tutti un po’ per il c**o”. Lo scambio va avanti con Pausini che chiede: “Cosa stavi guardando?”. E l’uomo: “Stavo leggendo…”, “Ma cosa leggi, sei a un concerto”. Lo spettatore non fa una grinza mentre spiega che stava cercando il nome delle coriste ma Laura Pausini, più tenace di lui, chiosa: “Le ho presentate quando tu scrivevi… Ma ti stai annoiando?”, chiede ridendo. Poi prende in mano lo smartphone dell’uomo e lo mostra: “È vero! Stava cercando il nome delle coriste… Ma sei un Gemelli ascendente Toro?”.

video @silviaaldighieri74