Strage in famiglia nel giorno di Natale in Francia. Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux (Seine-et-Marne), a est di Parigi, intorno alle 21 della sera del 25 dicembre. Lo riferiscono i media francesi spiegando che le vittime sono state uccise. Secondo una fonte vicina al quotidiano Le Figaro, il padre dei bambini, un 33enne già noto alla polizia, è stato arrestato a Sevran (Seine-Saint-Denis).

I bambini avevano rispettivamente 9 mesi e 4, 7 e 10 anni. La madre aveva 35 anni. Tutte e cinque le vittime sono state uccise a coltellate. Quando la polizia è arrivata lunedì sera, l’appartamento, situato a Meaux, a una ventina di chilometri da Disneyland , non presentava segni di effrazione e il padre di famiglia era assente. A dare l’allarme è stato una vicina di casa. Stava aspettando la famiglia per condividere la cena della vigilia di Natale. Preoccupata di non avere più notizie dalla madre di famiglia lunedì, ha informato la polizia. Il padre, 33 anni, secondo quanto riferisce Rmc soffrirebbe di disturbi psichiatrici. È già noto alle forze dell’ordine per un caso di violenza domestica. Nel 2019 aveva aggredito la moglie, sempre con un coltello. Ma la procedura era stata chiusa a causa della patologia dell’uomo. Interpellato, il pubblico ministero di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, ha confermato ai media francesi il ritrovamento dei cinque corpi senza vita. È stata aperta un’indagine per omicidio premeditato, affidata alla polizia giudiziaria di Versailles. “Nell’abitazione non c’era traccia di effrazione e il padre di famiglia era assente”, precisa il comunicato del pubblico ministero, che terrà una conferenza stampa sul caso oggi alle 11.

Si tratta dell’ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi nell’Ile-de-France, la regione di Parigi. Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è costituito in una stazione di polizia per confessare l’omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell’Oise.