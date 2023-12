La cantante Emma Marrone ha vissuto un Natale speciale quest’anno presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Piacenza. È stata la stessa cantante salentina a condividere con i fan alcuni momenti di questa giornata speciale trascorsa in famiglia: suo fratello è infatti un vigile del fuoco e il 25 dicembre era in servizio. Così, dopo aver trascorso la Vigilia per le pittoresche strade della cittadina di Bobbio in Val Trebbia, Emma ha fatto tappa nella caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco in Strada Val Nure: qui si è unita alla madre Maria e al fratello Francesco che aveva il turno proprio il giorno di Natale.

Su Instagram ha immortalato il pranzo trascorso con i colleghi di suo fratello e immagini di lui all’interno dell’autorimessa al ritorno da un intervento. Attraverso questi post, Emma ha voluto ringraziare con affetto il comando dei Vigili del Fuoco per aver permesso loro di trascorrere del tempo insieme in un momento così significativo: “A Natale le mancanze si moltiplicano. L’importante è trovare sempre il modo di essere uniti. Buon Natale a tutti amici cari. Soprattutto a chi è solo, lasciato perso e dimenticato. Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in famiglia. Sempre grata”.