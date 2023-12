Feste natalizie con il botto (in tutti i sensi) all’interno della casa del Grande Fratello. Gli inquilini, dopo aver scartato i regali ricevuti dai parenti, hanno passato insieme le festività natalizie tra drammi e preoccupazione. La mattina del 25 dicembre Beatrice Luzzi ha rivelato che la notte precedente (Vigilia di Natale, ndr) Garibaldi avrebbe dato un pugno ad un muro ferendosi alla mano: “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Ma è colpa mia se si è fatto male? Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia?”.

E ancora: “Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui. Quando beve… lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?”. La compagna e amica di percorso Fiordaliso ha così ribattuto: “Sì del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. Qui non ci sono dei burattinai e non sono d’accordo. Lui però si è spaccato la mano. Poi ovvio che è colpa di Giuseppe. Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?!”.

Il tutto sarebbe scaturito a causa di una confessione che Marco Maddaloni ha fatto alla stessa Luzzi. Lo sportivo infatti ha rivelato che il burattinaio pronto a manipolare gli altri concorrenti all’interno della casa sarebbe proprio Giuseppe Garibaldi. Ed è proprio dopo il confronto con Luzzi (tornata in casa da qualche giorno) che il bidello calabrese pare abbia avuto il crollo. “Ma che c’entro io scusa? Non ho dato io la manata… mi hanno detto che si era rotto la mano. Ho subito risposto che se si era ferito allora doveva andare all’ospedale”, ha aggiunto Luzzi parlando della gravità della situazione anche con lo stesso Maddaloni. Immagini queste che il pubblico ha potuto vivere solo per metà, dal momento che per scelta e policy aziendale il reality termina la diretta alle 2 riprendendo le trasmissioni al mattino dopo. Sarà accaduto altro nel frattempo? Chissà.