Madonna è stata in “coma indotto per 48 ore” lo scorso giugno, quando a causa di un’infezione batterica era finita in ospedale trascorrendo diverse ore in terapia intensiva. A raccontarlo è stata la stessa popstar durante un recente concerto che si è svolto a New York nell’ambito dell’acclamato Celebration Tour che a novembre ha fatto tappa, per due sere, anche in Italia.

Nel condividere nuovi dettagli di quei giorni terribili la cantante ha voluto ringraziare davanti ai propri fan l’insegnante di Kabbalah che era al suo fianco in ospedale. “L’unica voce che ho sentito era la sua. L’ho sentito dire: ‘Stringimi la mano’”, riporta People. La gratitudine della ‘Material girl‘ è andata anche all’amica Shavawn, che le ha letteralmente salvato la vita prestandole soccorso: “Ci sono alcune persone molto importanti stasera che erano con me in ospedale. C’è una donna molto importante che mi ha trascinato in ospedale” ha spiegato riferendosi proprio a Shavawn. “Non ricordo nemmeno; sono svenuta sul pavimento del bagno e mi sono svegliata in terapia intensiva… Mi ha salvato la vita”.

Tra una canzone e l’altra la regina del pop ha condiviso con il pubblico anche quel che è successo nei primi momenti dopo l’uscita dal coma: “C’erano un paio di cose a cui ho pensato quando ho preso coscienza per la prima volta e ho visto i miei sei incredibili ragazzi seduti intorno a me. A proposito, ho dovuto quasi morire per riunire tutti i miei figli in una stanza”, ha scherzato, riferendosi a Lourdes, 27 anni, Rocco, 23, David Banda, 18, Mercy James, 17, e le gemelle Estere e Stella di 11 anni.

Non è la prima volta che la star parla di quei giorni. In uno dei primi concerti del tour, ad Anversa, aveva già spiegato: “Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un c***o di miracolo”. Benché la star si sia vista costretta a posticipare l’inizio della tournée per avere il tempo di riprendersi è riuscita comunque a tornare sul palco. Il Celebration Tour, che ripercorre la sua carriera lunga 40 anni, è partito il 14 ottobre scorso da Londra e, malgrado le polemiche per i costanti ritardi con cui Madonna sale on stage, sta entusiasmando i fan di tutto il mondo.