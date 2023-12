Natale con frattura dell’omero per Caterina Caselli, inciampata nei tubi che nascondono i fili elettrici che servono a illuminare l’albero di Natale in Galleria del Corso, a Milano. A raccontare la disavventura è stata la stessa Caselli in un video postato sul proprio profilo. “Ieri – ha raccontato la cantante e produttrice discografica – sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C’è anche una striscia quasi invisibile gialla. Sono inciampata guardando l’albero, sono caduta e mi sono rotta l’omero”.