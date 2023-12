La tiktoker napoletana Laura la Divina è tornata a casa e sta bene. L’annuncio della scomparsa della popolare influencer era stato dato in diretta a Chi l’ha visto?: “Ci stanno arrivando molte chiamate da Napoli per la scomparsa di una ragazza molto conosciuta come Laura La Divina. Che cosa è successo? Ci dicono che si è allontanata prima delle cinque del pomeriggio e che nessuno l’ha più vista”, le parole di Federica Sciarelli. Ma Laura La Divina è tornata e lo comunica lei stessa in un video con la tiktoker Rita De Crescenzo. “Chiedo scusa, ho avuto una crisi”, le sue parole.