Sta impazzando su TikTok il trend degli Ugg. Se fino a qualche giorno fa tutti erano convinti di possederne un modello originale, nelle ultime ore si hanno sempre più dubbi a riguardo. Ma andiamo con ordine. Ugg è un brand australiano specializzato nella vendita di stivali. La versione originale però, prevede la scritta “Ugg Australia“, anche se, in quella maggiormente venduta, c’è solamente la prima delle due parti del logo. Il motivo? Brian Smith, un imprenditore americano, era rimasto particolarmente colpito dalla comodità e dalla qualità del prodotto a tal punto da volerne proporre una propria imitazione. Tornato a casa ed accordatosi con la (presunta) reale casa produttrice, il commerciante avrebbe ottenuto il permesso da parte dell’azienda oceanica di piazzare i prodotti da lui lanciati, usando come logo “Ugg”. L’unico vincolo sul commercio era quello di dover definire in anticipo il settore di vendita in cui cedere il prodotto, come spiegato dal creator Barengo.

In risposta, altre fonti e blog, hanno fornito interpretazioni differenti. La più accreditata – anche se pur sempre di ipotesi parliamo – sarebbe quella che Smith sia stato in realtà il primo a registrare il proprio marchio nel mercato. Un’altra corrente di pensiero, infine, afferma che il brand americano sia stato venduto alla Deckers e, di conseguenza, gli stivaletti sarebbero prodotti in Cina con materiali di scarsa qualità. Se negli Stati Uniti e in Australia le calzature vengono indossate esclusivamente in attività lavorative, in Europa in molti le usano in contesti quotidiani.