Laura la divina è scomparsa. Per molti è una perfetta sconosciuta, per chi bazzica i social – in particolare TikTok – è invece un volto noto, complici le centinaia di video e dirette che la tiktoker napoletana ha fatto in questi anni con Rita De Crescenzo, altro personaggio notissimo soprattutto tra i giovani (ma non solo). Ed è proprio la De Crescenzo ad aver lanciato l’allarme, nella giornata di ieri, e la preoccupazione è stata sottovalutata da molti visto che già in passato Laura si era assentata da casa e tra le due non sono mancati screzi e litigi seguiti da riappacificazione e lacrime. Il tutto però ha preso un’altra piega quando, nella puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 13 dicembre, Federica Sciarelli si è occupata del caso.

LAURA LA DIVINA, L’APPELLO A CHI L’HA VISTO?

“Ci stanno arrivando molte chiamate da Napoli per la scomparsa di una ragazza molto conosciuta come Laura La Divina. Che cosa è successo? Ci dicono che si è allontanata prima delle cinque del pomeriggio e che nessuno l’ha più vista”, ha spiegato la conduttrice di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli. “Ci hanno anche detto che in questo periodo sta attraversando un momento di fragilità e quindi i suoi cari sono molto preoccupati. Parliamo di una nota tiktoker quindi ci stanno contattando in molti. Se avete notizie potete contattarci”.

CHI È LAURA LA DIVINA

Ma chi è Laura la Divina? La donna transgender napoletana è diventata molto nota sui social per via dell’amicizia con Rita De Crescenzo, altra tiktoker celebre per i suoi video eccentrici e una canzone surreale (O’ bacin) che viene chiamata a cantare a feste di compleanni, battesimi e cerimonie. Da qualche tempo Laura vive proprio a casa di Rita, che l’ha quasi “adottata” e che spesso racconta la loro routine quotidiana, tra ricette, battibecchi, riappacificazioni, pulizie domestiche e incontri surreali. Laura La Divina chiama Rita mamma e spesso la aiuta sia in casa che nel suo negozio merchandising dove il kitsch abbonda.

LE PAROLE DI RITA DE CRESCENZO

“Ragazzi abbiamo fatto la chiamata anche alla televisione, perché non si trova. Nessuno la sta trovando e il telefono è ancora spento. Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere”, ha spiegato sui social la De Crescenzo, visibilmente preoccupata. “È uscita senza prendere nulla e ormai è dalle 5 del pomeriggio che non si trova. Vi dico ancora che l’ultima volta è stata vista nella zona della stazione centrale”, ha aggiunto. Tra le segnalazioni, per ora senza conferma, una persona riporta di averla vista parlare con un ragazzo. “Io ho molta paura di quello che può essere successo. Adesso devono ricoverare me, perché io non sto bene, sono molto in pensiero per lei. Sapete che ormai sono tanti anni che la tengo accanto a me e ora sono così preoccupata. Vi chiedo in ginocchio: se sapete qualcosa contattatemi. Laura è una buona, magari qualcuno l’ha buttata in un’auto e se l’è portata via e poi chissà dove sarà adesso”.