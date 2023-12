Costantino Vitigliano è ancora in ospedale. Le condizioni di salute sarebbero stabili, anche se il personale medico non è ancora riuscito ad individuare quale rara malattia abbia colpito l’uomo. Dopo il ricovero avvenuto a causa di dolori alla schiena, accusati verso la fine di novembre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver intrapreso da 48 ore una nuova cura: “Molti di voi mi chiedono come sto, visto che un giorno mi danno per morto, un altro giorno girano fake news. Hanno trovato una terapia – ha detto dal San Gerardo di Monza – la stiamo provando. La sto facendo da due giorni e da due giorni dormo, dopo un mese, senza dolori“. E ancora: “Voglio essere schietto e sincero. Se non rispondo è perché non so cosa rispondervi, non so cosa ho. Se è una cosa rara, capirete anche voi che ci sono da fare vari tentativi. Vediamo se questa cura funziona”.

Nonostante la delicata situazione data dalla sua condizione di salute, Costantino sta tenendo duro, cercando di mostrare sempre il sorriso durante la giornata: “Io cerco di metterla sul ridere, anche se non dormire per un mese è davvero pesante“, ha concluso il 49enne. Piovono rassicurazioni sulla tenuta psicologica dell’uomo anche dal suo entourage che – come riportato dal Corriere – nonostante l’incertezza sull’entità della malattia e l’impossibilità di stare accanto all’amata figlia, “il suo morale è comunque buono, ha sempre avuto un carattere deciso anche se sta attraversando una prova molto difficile”, ha dichiarato.