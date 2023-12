Non sembrano migliorare le condizioni di salute di Costantino Vitigliano. Lo scorso 30 novembre, uno dei tronisti più iconici di Uomini e Donne, aveva annunciato sui propri profili social di essere ricoverato in ospedale dopo aver scoperto di avere una malattia molto rara. L’influencer tiene costantemente aggiornati i propri followers sulle proprie condizioni di salute e, tramite un video caricato su Instagram, ha lanciato un messaggio ‘a chi gli vuole bene e a chi non gliene vuole’.

“Auguro a tutti i miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi – ha detto Vitagliano -. Spero che tutti possano avere quello che hanno sempre sognato in modo tale che capiranno che quella non è la felicità“. In risposta, gli utenti della piattaforma, non gli hanno fatto mancare affetto e vicinanza in questo complicato momento: “Hai proprio ragione, parole sante. Ti auguro una buona guarigione”, ha commentato una”. “Sei un grande”, ha scritto un’altra.