Da una settimana Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti. A rivelarlo è stato lo stesso ex tronista, con una serie di video postati da una struttura ospedaliera milanese, con tanto di flebo attaccata a un braccio, durante i quali ha spiegato di stare attraversando un momento delicato e di essere ricoverato per cercare di capire che patologia lo ha colpito. “Sì, sono ancora in ospedale sono qui da una settimana per una cosa rara. Talmente rara per cui tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, ha spiegato l’ex modello 49enne,consacrato da Uomini e Donne, oggi imprenditore e opinionista tv. Quale sia questa patologia rara non lo ha precisato ma nel frattempo è scattata l’onda di messaggi di affetto e solidarietà, da quelli dei fan a quelli di colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

Poi Vitagliano ha raccontato un altro episodio legato al ricovero, tirando in ballo il suo pigmalione, Lele Mora: “La cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò per sempre, ossia Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora (Vittorio, direttore della Chirurgia vascolare del San Gerardo di Monza, ndr). Sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà questa volta”. Costantino Vitagliano è stato scoperto e lanciato da Mora, che al Corriere della Sera definì “un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano”. Oggi l’ex tronista fa l’imprenditore, ha un negozio ed è socio e testimonial di centri di crioterapia, ed è padre di una bambina, Ayla, avuta dalla modella Elisa Mariani.