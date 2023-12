Con l’arrivo delle basse temperature c’è una discussione che tiene banco sui social. Cosa riguarda? I mandarini. Ebbene sì, il piccolo agrume dal profumo inconfondibile. E che o si odia o si ama. Tutto è cominciato con un video su TikTok dove un utente si lamenta delle persone che “sbucciano i mandarini” non curandosi degli altri.

“I mandarini vanno mangiati a casa“, esordisce il creator, spiegando che determinati alimenti a causa del forte aroma ‘non possono’ essere consumati in pubblico. “A casa vostra potete metterli anche nel cesso“, ha continuato, aggiungendo di non comprendere – inoltre – chi al mattino si fa il ‘bagno nel profumo’. Il tiktoker ha proposto la banana come alternativa valida, perché ‘inodore’ e sarebbe anch’essa capace di ‘dare la soddisfazione di sbucciare qualcosa’.