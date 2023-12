L’intesa mostrata in diretta televisiva a Ballando con le Stelle ha trovato conferma anche nella vita. Perché sì, Lucrezia Lando e l’allievo Lorenzo Tano stanno facendo sul serio ed hanno annunciato la loro relazione e convivenza. Intervistato a La Volta Buona, su RaiUno, il figlio di Rocco Siffredi ha raccontato tutto, anche perché Rossella Erra ha fornito “prove inconfutabili”: ha rivelato che il concorrente del talent di Milly Carlucci ha lasciato l’hotel romano per andare a vivere a casa di Lando. ‘Con le spalle al muro’, il ragazzo ha potuto solo che confermare l’indiscrezione: “Si sta meglio che all’hotel”, ha detto.

I dubbi su un legame sentimentale tra i due erano pochi, anche perché erano stati immortalati a più riprese baciarsi fuori dagli studi televisivi; la convivenza però, ha lasciato molti con gli occhi spalancati. “Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca”, aveva confessato Lorenzo un mese fa.

Tano ha raccontato: “Dopo la puntata di Ballando con le stelle abbiamo festeggiato insieme. Siamo andati a cena fuori, con i suoi genitori e con suo fratello”. E ancora: “Non è stata la prima volta. Lucrezia era stata invitata anche il 5 ottobre, in occasione del compleanno di mio fratello (Leonardo Tano). Stiamo facendo un percorso insieme e quindi mi è sembrata una cosa naturale invitare anche lei”.