Due stili, lo stesso mondo con due visioni diverse. Nelle due cartoline di Natale 2023 della famiglia reale inglese ci sono, da una parte, il passato di una coppia ultra settantenne che veste i colori sgargianti dell’incoronazione, ed il futuro di quella stessa corona, in bianco e nero a rendere chiare le forme e le premesse di ciò che sarà, poi. Re Carlo III con la sua amata Camilla hanno diffuso l’immagine simbolo della loro storia che in un scatto traccia la parola fine su anni (tantissimi) di attesa del sovrano per salire al trono e di farlo con chi si era scelto sin da ragazzo, la sua Camilla. L’immagine per augurare buon natale, in una cartolina di poche parole, è pomposa e drammaticamente regale. Il trono di Buckingham Palace ha i colori accesi della giornata del 6 maggio, quando la coppia è stata incoronata. Piaccia o no, i due sono re e regina e questo deve essere chiaro.

Sarà pure un percorso che non durerà tantissimo, vista l’età di Carlo oggi 75enne, ma lo stile della coppia è chiaro: tradizione e rivendicazione dello status atteso per una vita. Non ci saranno più sorprese, sembrano dire i due che hanno fatto passare notti insonni alla regina Elisabetta II che aveva in mente tutt’altro per quel trono. Ma è andata così, la stagione dei divorzi ha toccato anche quella famiglia ed il suo erede al trono, quindi questo è il menu di Natale 2023 per il Regno dei Windsor. Di tutt’altra natura, invece, lo stile scelto da chi incarna il futuro portandolo in sé quel messaggio della tradizione che, almeno finora, ha saputo allontanare scandali e colpi di testa.

William e Kate sono una coppia solida che non ha bisogno dei codici tradizionali della monarchia per dire ai sudditi che loro terranno lo scettro in mani salde. Sono una famiglia moderna incastonata nella storia della corona più amata e discussa al mondo. Lo scatto è in bianco e nero così, per questa volta, il gruppo di cinque non deve adottare i classici colori blu, rosso e bianco che lo contraddistinguono quando si muove insieme e inneggia alla Union Flag. Tutti in camicia bianca, con mamma Kate e Charlotte in jeans mentre i tre maschi di famiglia indossano pantaloni neri.

Il set è neutro, non è la campagna scelta l’anno scorso, Charlotte è seduta al centro e, come sempre, ruba la scena a tutti. Sì, perché ciò che salta agli occhi e che è diventato il commento più diffuso sui social, è quanto siano cresciuti i bambini e quando sia grande e bella la piccola di casa Windsor. Lei, solo due giorni prima, aveva dovuto fare buon viso all’ultimo dispetto dell’incorreggibile fratellino Louis, che nell’abbazia di Westminster, durante il canto di Natale organizzato ogni anno da Kate, le aveva spento la candela che portava in mano. Sempre lei, durante la parata per l’incoronazione di nonno Carlo, lo aveva dovuto tenere a bada nel passaggio in carrozza, dimostrando di avere già acquisito lo stile sobrio e regale necessario ad una principessa.

Oggi, lei è al centro dello scatto, capelli lunghissimi, posa sicura e slegata da tutti, perché ce la fa da sola. Louis, per una volta, fa il suo dovere e sta fermo accanto a papà William che gli poggia una mano sulla spalla, mentre George, colui che, se tutto va bene, un domani sarà re, sta dritto sul lato opposto, alto ormai a raggiungere la spalla di mamma Kate (a soli 10 anni) e lei che lo tiene dolcemente per il fianco.

Questo ritratto di famiglia, solida, in due colori, così come volle raccontarsi Lady D con i suoi amati bambini, William e Harry nel 1994, è il messaggio di Natale più chiaro e semplice che la corona possa dare di sé. I principi del Galles rassicurano il regno che saranno semplici, contemporanei e senza troppi fronzoli, almeno quelli che si possono evitare, forse, si eviteranno. Ma sono e saranno uniti ed un punto di riferimento per tutti e principalmente per coloro che quella corona la amano e non vogliono rinunciarvi. A tutt’oggi, ancora la maggioranza del Paese. Per le colonie del Commonwealth, il discorso è diverso, ma adesso è Natale.

