“Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe”: così Mauro Corona nella puntata di CartaBianca in onda ieri 5 dicembre su Rete4. A chi si riferisce? A Ilary Blasi e a Belen Rodriguez che rispettivamente su Netflix e a Domenica In hanno raccontato la fine dei matrimoni con Francesco Totti e Stefano De Martino. E lo scrittore ha continuato: “Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale. Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere. Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?”