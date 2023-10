Elettra Lamborghini è una schietta. Se decide di parlare di qualcosa sui social, lo fa in modo sempre molto diretto. Così, tornata da una vacanza con il marito AfroJack, quando si è trovata in Corso Buenos Aires a Milano e ha visto i recenti cambiamenti fatti, è sbottata: “Ma di chi è stata questa idea di me*** di togliere una corsia e lasciarne una in Buenos Aires? Ma tutto a posto? Dove siamo? Nel Medioevo che devono passare le carrozze? Zio pony dai, ti pare che ci metti 80 minuti ad attraversare la via con code da pazzi, motorini folli che quasi si schiantano per sorpassare a destra… Povera gente che abita in questa via, lo smog e il caos che si deve subire… ho appena visto un monopattino e una bici schiantarsi ma ok… come vi piace buttare via i soldi inutilmente”. Giudice nella nuova stagione di Italia’s Got Talent, è molto amata sui social ma non manca la ‘classica’ dose di hater: “Qualche giorno fa avrei voluto rispondergli per benino, ma il mio ufficio stampa non sarebbe stato contentissimo – ha detto al Corriere della Sera – Con la fama è compreso anche questo, ti ci devi abituare. Certo che il mondo sarebbe più bello se ognuno si facesse i cavoli suoi. Sono sensibile, ci resto male. Prima magari pubblico una storia “cazzuta”, poi la notte ci ripenso e mi sento giù. Fortuna che i miei hater non sono tanti”