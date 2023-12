Partorisce due gemelli a 70 anni. Il clamoroso record di maternità l’ha battuto la signora Safina Namukwaya di Masaka, vicino Kampala, in Uganda. La neo mamma è già stata battezzata “la più anziana d’Africa”, mentre medici e conoscenti hanno parlato di “miracolo”.

Namukwaya si era sottoposta a cure per la fertilità in un grosso ospedale di Kampala. “Questa è una conquista straordinaria, dare gemelli alla madre più anziana dell’Africa”, ha spiegato entusiasta il dottor Edward Tamale Sali, colui che ha seguito passo passo gravidanza e parto della donna. La signora ugandese aveva già superato diversi record quando tre anni fa, a 67 anni, aveva avuto un’altra figlia.

Curioso, peraltro, che diversi tabloid segnalino come la donna si sia come “sbloccata” in un’età impossibile per avere figli dopo averci provato molte volte e per questo è stata definita dalla popolazione locale del suo villaggio una “donna maledetta”. I gemelli, un maschio e una femmina, stanno bene e presto torneranno a casa per incontrare il papà. Anche se la battuta di Billy Crystal in Harry ti presento Sally rimane sempre calzante: “Chaplin ha avuto figli fino a 73 anni? Si, ma non riusciva a tenerli in braccio”.