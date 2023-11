La Bobo Tv non tira più. O almeno così dicono i commenti al vetriolo apparsi sui social in questi ultimi giorni. Ma cosa sta succedendo al format di Bobo Vieri, diventato in pochi anni un fenomeno mediatico capace di attrarre ogni settimana migliaia di appassionati di calcio su Twitch e di generare commenti e di macinare visualizzazioni in costante crescita? Succede che il divorzio da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola è stato più doloroso del previsto e pare aver provocato una disaffezione da parte dei seguaci di Bobo goal e del suo gruppo di amici e colleghi. Il 13 novembre scorso Vieri ha debuttato su Radio TV Serie A con Rds, l’emittente radio-visiva della Lega Calcio, con il Bobo Vieri Talk Show e questa “istituzionalizzazione” ha stranito (e non poco) gli aficionados del format che fu. I numeri parlano chiaro: il contatore degli spettatori durante l’ultima diretta, quella del 27 novembre, ha toccato quota 4mila nonostante ospiti di peso come gli ex calciatori Juan Sebastian Veron, David Trezeguet, Alessandro Diamanti e il ct dell’Argentina campione del mondo Lionel Scaloni. In totale, la puntata ha registrato complessivamente 60mila visualizzazioni, briciole rispetto alle 212mila dell’ultima puntata con il cast della vecchia formazione.

“Una crisi prevedibile ma non in queste proporzioni”, così l’ha definita l’ex giornalista sportivo di Mediaset, Maurizio Pistocchi, che parla apertamente di crollo. “Dopo la diaspora, il crollo. La BoboTv trasformata in House Organ di Lega Serie A nel giro di due settimane è passata da 20k spettatori a 4500, crisi prevedibile ma che non era immaginabile in queste proporzioni. D’altronde, il segreto del successo del programma erano Adani e Cassano, scomodi ma coinvolgenti, con opinioni che facevano discutere, Ventola aveva il ruolo del simpatico grillo, Vieri era un padrone di casa fondamentalmente fuori posto”. Da una parte ci sono i fan di Vieri che lo difendono a spada tratta, dall’altra quelli del trio Adani-Cassano-Vendola che sparano bordate contro l’ex socio dei loro beniamini. In mezzo alla contesa, ci sono i freddi numeri: è vero che i “magnifici quattro” della Bobo Tv generavano mediamente 250mila visite a puntata su Twitch ma è altrettanto vero che ci sono state puntate che si sono assestate sotto le 70mila visualizzazioni. Tradotto, è presto per fare un bilancio definitivo sul Bobo Vieri Talk Show: il campionato è lungo e Vieri, da “vecchia volpe” qual è, potrebbe tirare fuori un asso inaspettato dalla manica e ribaltare tutto.