I fan chiedono, Gwyneth Paltrow risponde. In occasione di un Q&A organizzato su Instagram i follower hanno domandato all’attrice di condividere una foto in compagnia di Dakota Johnson, da qualche anno compagna di Chris Martin, ex marito della stessa Paltrow. Detto fatto. Gwyneth ha accontentato la richiesta degli ammiratori postando uno scatto che la vede mano nella mano con la protagonista della trilogia di “Cinquanta sfumature”. Jeans lunghi, berretti in testa e cappotti per difendersi dal freddo, le due posano sorridenti a dimostrazione che il loro rapporto è sincero e affettuoso.

IL RAPPORTO TRA GWYNETH PALTROW E DAKOTA JOHNSON – In passato Gwyneth Paltrow aveva già speso belle parole per la nuova compagna dell’ex marito: “La amo molto” era stata la risposta sui social ai curiosi fan. Non solo: erano state viste chiacchierare amabilmente a una sfilata di moda e nel 2020 si erano godute un weekend sugli sci con il leader dei Coldplay ad Aspen.

GWYNETH PALTROW E CHRIS MARTIN, DA CONIUGI A “FRATELLI” – D’altronde la separazione tra Gwyneth e il musicista è stata decisamente meno traumatica rispetto a quelle che toccano a molti colleghi famosi. Al centro dei loro interessi c’è sempre stato il bene dei figli avuti insieme, e in più occasioni gli ex coniugi si sono rivolti parole di affetto e stima. Non sorprende dunque che l’attrice già da diverso tempo sia arrivata a definire il leader della band inglese un vero e proprio fratello. Non ci sarebbe neanche motivo di portarsi rancore, visto che entrambi si sono fatti una vita sentimentale: Chris con Dakota dal 2017, e la stessa Paltrow con lo sceneggiatore, produttore televisivo e regista Brad Falchuk sposato nel 2018.