Linda Evangelista mette al primo posto sé stessa. La supermodella – intervistata dal Sunday Times – ha confessato di non ricordarsi più l’ultimo appuntamento galante avuto con un uomo. L’unica certezza che ha è che “è stato prima del Cool-Sculpting“, la procedura di riduzione del grasso alla quale si è sottoposta che, per colpa di un effetto collaterale difficilmente prevedibile, l’ha sfigurata provocandole protuberanze su collo, cosce e seno. Col passare dei mesi, la condizione è andata peggiorando, lasciandola “permanentemente deformata e brutalmente sfigurata“, a tal punto da non riuscire più a riconoscersi ed apprezzarsi davanti allo specchio. Solo dopo cinque tormentati anni dall’operazione, Linda ha preso coraggio e nel 2021 è riuscita ad uscire di casa per la prima volta accettando il suo aspetto. Nell’ultimo anno, poi, ha ripreso anche gli impegni di lavoro.

Per questo l’amore e le nuove conoscenze sentimentali non sembrano essere una priorità per la canadese che, anzi, ammette di non essere per nulla predisposta ad intraprendere relazioni: “Non voglio più andare a letto con nessuno” E ancora: “Odio sentire qualcuno respirare accanto a me. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità“. Nel corso della sua vita, la 58enne ha avuto diversi uomini, anche se non tutte le esperienze sono finite serenamente. Nel 1993 il primo divorzio, avvenuto con l’ex capo dell’ufficio della “Elite Model Management” di Parigi, Gérald Marie. Poi la relazione con l’attore Kyle MacLachlan e, successivamente, con il calciatore Fabien Barthez, da cui aspettava un bambino che però ha perso al sesto mese di gravidanza. Nel 2006 è invece nato il figlio Augustin James dall’imprenditore francese Francois-Henry Pinault.

Nel 2022 Evangelista, nonostante il periodo complicato, è tornata in grande stile posando per Vogue e sfilando per Fendi alla New York Fashion Week. “Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, so di avere un piede nella fossa. Tutto ciò che avrò d’ora in avanti sarà un bonus. Ma sono felice per la mia vita, sono felice di essere viva”, aveva dichiarato al Wall Street Journal.