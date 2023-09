Linda Evangelista rivela di aver combattuto il cancro al seno due volte negli ultimi cinque anni. In un’intervista al WSJ la top model, 58 anni, spiega che la prima diagnosi è arrivata nel 2018 grazie alla mammografia: “Senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale” confessa, come riporta People. Nel luglio 2022 però la malattia si è ripresentata alla sua porta. Recentemente il suo oncologo le ha spiegato che la prognosi al momento sarebbe buona: “Perché non è fantastica?” ha chiesto Evangelista, “Ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta” le ha risposto il medico. Proprio perché del domani non c’è certezza la modella è grata per ogni giorno che vive: “So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa“, ha rivelato. “Ho attraversato alcuni orribili problemi di salute. Sono felice di festeggiare il mio libro (Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel) e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus“. Linda si è definita una “sopravvissuta in stand by”: resta ottimista e allo stesso tempo responsabile nel mantenere la giusta consapevolezza riguardo la sua salute. Al WSJ la modella ha spiegato di essere finalmente pronta a condividere la propria battaglia contro il cancro, ma alle proprie condizioni: “L’ho tenuto nascosto. Solo una manciata di persone lo sapevano. E non sono una di quelle persone che devono condividere tutto. Ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto attraversando, assolutamente no. Non voglio che il Daily Mail aspetti fuori dalla mia porta come fanno ogni volta che succede qualcosa”.