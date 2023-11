Forse – e diciamo forse – siamo arrivati finalmente alle battute finali del ping-pong tra Morgan e ‘l’universo X-Factor‘. Dopo essersi sfogato su Instagram, accusando il programma di “voler convincere la gente di essere un bruto“, l’oramai ex giudice del programma è stato (nuovamente) raggiunto dal ‘Re dei tapiri’, Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha avuto così modo di chiedere al musicista un parere generale sull’epilogo intrapreso dalla trasmissione che gli avrebbe “ingiustamente” chiuso le porte in faccia, soffermandosi anche, sull’ottimo seguito che ha avuto la prima puntata senza di lui.

Per il cantante, il successo in termini di share televisivo sarebbe solo un ‘fuoco di paglia’, dovuto dal fatto che avrebbero utilizzato il suo nome, intenzionati a diffondere in onda immagini ed audio registrati off-camera: “Avevano minacciato di mandare i miei fuori onda – ha detto il 50enne -, ma non esistono“. Nonostante gli importanti ascolti, Morgan è convinti si tratti di “un bluff. Così che la gente guardasse. E infatti ha fatto un sacco di ascolti. Hanno fatto un’audience micidiale. Questo è uno stratagemma dei signori della televisione”.

Ritornando al dibattito scaturito con Fedez – che segnalava episodi “gravissimi” – il compositore sminuisce le accuse che gli sarebbero state rivolte, spostando l’attenzione sugli altre tre giudici, in particolare su Francesca Michielin, sostenendo che “mi pativano” e di essere stato al centro di un complotto contro di lui: “Se mi avessero lasciato fare cose con scenografie normali, come loro, avrei vinto. Invece hanno dovuto zavorrarmi”, ha dichiarato. Sul rapper-marito di Chiara Ferragni conclude dicendo: “Spero la smetta di dire queste cavolate perché non sono vere e se ha delle prove le porti“. Ma le prove, in questo processo mediatico, per Federico Lucia sono proprio i fuori onda. “Ci sarà il registrato di quando ho mandato a cag.. Ambra”. Immagini in cui la giudice gli avrebbe detto: “Tu mi tratti così perché sono donna. Al che le ho risposto: ma vai a fare in c… questo è il dialogo”.