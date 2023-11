Tra voce, show e sensualità, Elodie sta facendo impazzire i palazzetti con il suo tour musicale. L’esibizione a Milano è stata elettrizzante e, nonostante qualche piccolo inconveniente come la perdita delle extension, la cantante ha fatto cantare e ballare i suoi fan con un grande show. Come sempre, non sono mancate le critiche dei soliti haters che non hanno perso l’occasione per accusare l’artista romana di essere “sempre troppo nuda“.

Al che la cantante 33enne, in un’intervista a GQ, ha voluto chiarire una volta per tutte l’aspetto della nudità, che spesso viene mal interpretato: “C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne”, ha dichiarato.

Infine, Elodie si è detta soddisfatta di lavorare in Italia e di poter contare su un importante numero di sostenitori: “Non faccio parte della generazione Z, ma sicuramente faccio parte di una nuova generazione di italiani e in qualche modo questo mi rende molto orgogliosa perché noi siamo un Paese stupendo di gente stupenda. Mi piace proprio l’idea di lavorare qui, perché per assurdo è molto più utile, è una sfida. E poi io sono ottimista, sono sicura che la mentalità cambierà, non si può fare altrimenti. E chi ora non lo accetta dovrà accettarlo: stiamo andando avanti“, ha concluso.