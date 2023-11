“Si sta prefigurando una situazione anomala e anticostituzionale. Vogliono mandare stasera i miei fuori onda a X Factor che mi dipingerebbero in maniera negativa”. Così ha esordito Morgan a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata dei Live di X Factor in uno sfogo pubblicato sulle sue Storie di Instagram. “Ma dopo avermi licenziato possono pensare di volermi lo stesso nel loro programma pur avermi descritto come un elemento negativo? Pare che questa sera intendano fare la cosa più immorale nei confronti del lavoratore che io sono, usano la mia figura pur avendomi cacciato. Non esiste in televisione il concetto di fuori onda, siamo sempre microfonati sotto le giacche e quindi siamo sempre in una sceneggiatura televisiva. Anche il mio vaffanculo fa parte del racconto tv, della narrazione, è una sceneggiatura. Loro che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso. Opponiamoci a questo che è una ingiustizia, una scorrettezza. Mi stanno massacrando quando sono andato a portargli, spettacolo, competenza e musica. Non esiste tutto questo”, ha concluso. Il video è stato subito rimosso al termine della puntata nella quale non solo non è andato in onda nessun fuori onda, ma non è stato fatto proprio il minimo accenno all’accaduto.