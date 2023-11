‘Il tempo vola quando ci si diverte’. Ed proprio il caso di dirlo quando si tratta di Fiorello. Si è infatti chiusa oggi la terza settimana della nuova stagione di ‘VivaRai2!‘, il suo morning show che appassiona e diverte il pubblico della tv. E come ogni programma del mattino che si rispetti, il fulcro della trasmissione è il momento della rassegna stampa, contraddistinta specialmente dalla satira politica dello showman siciliano: “Meloni contro tutti in Senato, attacca i sindacati, Conte e Renzi. Diciamo che è la Morgan della politica – ha ironizzato stamani Fiorello -. Duello addirittura con Renzi, lei ha detto ‘Ci aiuti per la benzina con il suo amico bin Salman’. Ma sono amici? Ecco perché stai sempre negli autogrill, Renzi!”.

Il riferimento è al “caso Morgan”, che questa settimana ha tenuto banco sui giornali data la revoca della poltrona da giudice di X-Factor. “La sinistra applaude Renzi – ha proseguito – Penso sia la prima volta che gli capita! E non si è fermato, dopo è andato al karaoke alla festa al Viola Park e cantava ‘io da quella sera non ho fatto più l’amore senza te’… dedicata a Calenda!”. Dalla politica, il 63enne è poi passato a parlare di musica, citando la visita dei Cugini di Campagna a Mattarella in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’Associazione Fonografici Italiani, tenutosi nella giornata di ieri al Quirinale: “Non mi ha fatto dormire la notte – ha scherzato ancora Fiorello di fronte all’esibizione del quartetto – Presidente, se le piace il pop a questo punto venga qua, si faccia accompagnare dai corazzieri di campagna…”, ha concluso.