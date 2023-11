Dopo le pesanti accuse piovutegli addosso dal figlio Pax Jolie, che lo ha incolpato di essere “Uno str…o di prima classe“, augurandogli un’ironica “buona festa del papà, fottuto essere umano orribile“, arrivano gli amici in suo soccorso. Stiamo parlando di Brad Pitt che, secondo quanto raccolto da fonti a lui vicine, avrebbe sofferto molto delle dichiarazioni. Come riportato dal Daily Mail, alcuni amici sono andati in soccorso al produttore cinematografico, accusando l’ex moglie Angelina Jolie di aver messo pressioni al ragazzo e di averlo strumentalizzato nella loro rottura.

“La pubblicazione delle chat su Instagram è triste e frustrante perché non migliora proprio la situazione, anche se c’è stato uno sfogo. Anche quando ciò che viene detto è dannoso per lui, Brad rispetterà sempre i suoi figli. Non parlerà mai negativamente di nessuno di loro e non ne parlerà quasi mai in pubblico. Non c’è dubbio che lui voglia un confronto. Secondo me, c’è lo zampino di Angelina Jolie, voglio dire che questa è una dimostrazione da manuale di alienazione genitoriale. Per anni e anni, lei ha raccontato e rivisitato episodi e dichiarazioni di lui per gettargli veleno addosso e la realtà è che ha alienato i bambini. Tutto questo è sconvolgente per Brad. Si preoccupa di tutti loro. È devastato”, ha detto un insider.

Di risposta, una fonte molto vicina ad Angelina Jolie ha dichiarato: “Brad Pitt non ha nessuno da incolpare se non se stesso. Tutto ciò che Angelina vuole, è che la sua famiglia e i suoi bambini vengano lasciati in pace. Lei desidera andare avanti, invece, sembra proprio che lui non voglia fare questo passo”.